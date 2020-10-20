Член экспертного совета партии «За Правду», писатель Николай Стариков прокомментировал в эфире YouTube-канала Украина.ру эффективность внешней политики России и ситуацию с «поясом нестабильности» вокруг нее

«Украинское досье»: как России справиться с поясом неверности вокруг своих границ © Арина Тихомирова/Украина.ру

В последнее время активизировался ряд конфликтов в ближнем зарубежье. Белорусский майдан, очередная революция в Киргизии, очередная война в Закавказье. Тревогу вызывают процессы транзита власти в Молдавии и Грузии.

В этом контексте вновь активизировалась внутрироссийская дискуссия относительно стратегии в отношении постсоветского пространства. Можно ли бесконечно замораживать конфликты? Как превратить «пояс нестабильности» в «пояс лояльности» и нужно ли это вообще?