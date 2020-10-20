Стариков отметил необходимость проведения Россией более активной внешней политики и отказа от «зеркальной тактики» реагирования на недружественные действия в отношении нашей страны.
В последнее время активизировался ряд конфликтов в ближнем зарубежье. Белорусский майдан, очередная революция в Киргизии, очередная война в Закавказье. Тревогу вызывают процессы транзита власти в Молдавии и Грузии.
В этом контексте вновь активизировалась внутрироссийская дискуссия относительно стратегии в отношении постсоветского пространства. Можно ли бесконечно замораживать конфликты? Как превратить «пояс нестабильности» в «пояс лояльности» и нужно ли это вообще?