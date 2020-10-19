В частности он поведал, какова роль федерального агентства в формировании в Дании лояльного отношения к проекту «Северный поток-2», а также о том, что пишут датские СМИ о газопроводе.
Также Маркарян сообщил, как Россия отходит от принципов «балалаечной дипломатии» и чего ждут в Дании от «мягкой силы» России.
Чиновник рассказал и о том, как госагентство работает с выпускниками российских образовательных программ в Дании, как живут российские соотечественники за рубежом и ответил на критику работы Россотрудничества в этой стране.