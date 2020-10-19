Руководитель датского отделения Россотрудничества Артем Маркарян в интервью Украина.ру рассказал о работе агентства в деле продвижения проекта газопровода «Северный поток-2» и других аспектах своей деятельности в этой стране

Россотрудничество и Украина: Эпоха перемен? © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Также Маркарян сообщил, как Россия отходит от принципов «балалаечной дипломатии» и чего ждут в Дании от «мягкой силы» России.

Чиновник рассказал и о том, как госагентство работает с выпускниками российских образовательных программ в Дании, как живут российские соотечественники за рубежом и ответил на критику работы Россотрудничества в этой стране.