Ведущие передачи «Утро на Украина.ру» 19 октября обсудили с экспертами главные события, которые ждут Украину на этой неделе, и поговорили о протестах в Белоруссии

В утреннем выпуске ведущие и гости обсудили следующие темы: — Тимошенко о всеукраинском опросе Зеленского; — Киевляне ответили на 5 вопросов Зеленского; — Местные выборы на Украине: рейтинг партий; — Глава комсомола Украины Михаил Кононович о рейтинге партии "Слуга народа"; — Политтехнолог Андрей Золотарев о местных выборах на Украине; — Протесты в Белоруссии; — Политолог Станислав Бышок об ультиматуме Светланы Тихановской; — Историк Александр Васильев о создании Украинского государства в составе Австро-Венгрии; — Мороженое из мяса; — Разноцветные дома в Киеве.