В утреннем выпуске ведущие и гости обсудили следующие темы:

— Тимошенко о всеукраинском опросе Зеленского;

— Киевляне ответили на 5 вопросов Зеленского;

— Местные выборы на Украине: рейтинг партий;

— Глава комсомола Украины Михаил Кононович о рейтинге партии "Слуга народа";

— Политтехнолог Андрей Золотарев о местных выборах на Украине;

— Протесты в Белоруссии;

— Политолог Станислав Бышок об ультиматуме Светланы Тихановской;

— Историк Александр Васильев о создании Украинского государства в составе Австро-Венгрии;

— Мороженое из мяса;

— Разноцветные дома в Киеве.