В утреннем выпуске ведущие и гости обсудили следующие темы:
— Тимошенко о всеукраинском опросе Зеленского;
— Киевляне ответили на 5 вопросов Зеленского;
— Местные выборы на Украине: рейтинг партий;
— Глава комсомола Украины Михаил Кононович о рейтинге партии "Слуга народа";
— Политтехнолог Андрей Золотарев о местных выборах на Украине;
— Протесты в Белоруссии;
— Политолог Станислав Бышок об ультиматуме Светланы Тихановской;
— Историк Александр Васильев о создании Украинского государства в составе Австро-Венгрии;
— Мороженое из мяса;
— Разноцветные дома в Киеве.