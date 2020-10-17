В нашем спецпроекте «Новый гражданин» директор миграционного агентства «Мигрон» Игорь Данилов рассказал:

— можно ли подать документы на российское гражданство онлайн;

— как обманывают мошенники при оформлении гражданства.

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