Политолог Ростислав Ищенко 15 октября в своём влоге на YouTube-канале Украина.ру рассказал, какую политику проводит Россия на постсоветском пространстве, чего все от неё ждут и насколько эта политика является эффективной

Лавров: Россия считает недопустимым военное разрешение конфликта в Карабахе © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк Сергей Лавров в интервью Радио Sputnik заявил, что США ведут себя грубо и беспардонно в Молдавии и республиках Закавзказья. Он добавил, что американская сторона то же самое теперь делает в Молдавии, что видно в том числе по публичным высказываниям американского посла в республике. Лавров также отметил, что Штаты продвигают свои интересы и в республиках Закавказья, что не ускользнуло от внимания России. В то же время он выразил убеждение в том, что Москва такого рода методами действовать не должна.