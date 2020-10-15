Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Радио Sputnik заявил, что США ведут себя грубо и беспардонно в Молдавии и республиках Закавзказья. Он добавил, что американская сторона то же самое теперь делает в Молдавии, что видно в том числе по публичным высказываниям американского посла в республике. Лавров также отметил, что Штаты продвигают свои интересы и в республиках Закавказья, что не ускользнуло от внимания России. В то же время он выразил убеждение в том, что Москва такого рода методами действовать не должна.