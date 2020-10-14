— История праздника Покрова Пресвятой Богородицы;
— День матери в Белоруссии;
— Ультиматум Светланы Тихановской;
— Анатолий Вассерман о женщинах в политике;
— Политолог Дмитрий Болкунец об ультиматуме Тихановской и протестах в Белоруссии;
— Политолог Армен Гаспарян о возможных санкциях Украины против Александра Лукашенко;
- Скандальные высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы;
— День защитника Украины: марш УПА* в Киеве;
— Коронавирус на Украине: статистика по регионам;
— Политтехнолог о стоимости лечения коронавируса на Украине;
— В каких странах мира введен режим ЧП из-за пандемии;
— День в истории: русский адмирал Федор Ушаков;
— Историк Александр Васильев об освобождении города Запорожье.
*Деятельность организации запрещена в РФ