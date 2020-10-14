В новом выпуске «Утро на Украина.ру»:

— История праздника Покрова Пресвятой Богородицы;

— День матери в Белоруссии;

— Ультиматум Светланы Тихановской;

— Анатолий Вассерман о женщинах в политике;

— Политолог Дмитрий Болкунец об ультиматуме Тихановской и протестах в Белоруссии;

— Политолог Армен Гаспарян о возможных санкциях Украины против Александра Лукашенко;

Утро на Украина.ру: Корнилов о Карабахе, сравнение пенсии в России, Украине и Белоруссии © Скриншот из видео Украина.ру Дмитрия Кулебы;

— День защитника Украины: марш УПА* в Киеве;

— Коронавирус на Украине: статистика по регионам;

— Политтехнолог о стоимости лечения коронавируса на Украине;

— В каких странах мира введен режим ЧП из-за пандемии;

— День в истории: русский адмирал Федор Ушаков;

— Историк Александр Васильев об освобождении города Запорожье.

*Деятельность организации запрещена в РФ