Вассерман на Украина.ру: распад Евросоюза, обвинения США в сторону РФ, будущее Украины
Вассерман на Украина.ру: распад Евросоюза, обвинения США в сторону РФ, будущее Украины
В частности, он объяснил, может ли Америка снова укрепить своё влияние в Киргизии и не потеряет ли Россия Среднюю Азию.

Также Анатолий рассказал, чья победа на выборах в США выгоднее для России, и стоит ли Америке опасаться гражданской войны.  