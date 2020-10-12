В частности, он объяснил, может ли Америка снова укрепить своё влияние в Киргизии и не потеряет ли Россия Среднюю Азию.
Также Анатолий рассказал, чья победа на выборах в США выгоднее для России, и стоит ли Америке опасаться гражданской войны.
В частности, он объяснил, может ли Америка снова укрепить своё влияние в Киргизии и не потеряет ли Россия Среднюю Азию.
Также Анатолий рассказал, чья победа на выборах в США выгоднее для России, и стоит ли Америке опасаться гражданской войны.
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.