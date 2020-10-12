Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман рассказал Украине.ру о том чем опасен пояс нестабильность вокруг России

Вассерман на Украина.ру: распад Евросоюза, обвинения США в сторону РФ, будущее Украины Также Анатолий рассказал, чья победа на выборах в США выгоднее для России, и стоит ли Америке опасаться гражданской войны.