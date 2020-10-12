Журналисты интернет-издания Украина.ру провели опрос в Киеве и узнали, нужна ли украинцам российская вакцина от коронавируса

Виктор Медведчук предложил начать диалог с Россией о закупке вакцины от коронавируса. В ответ президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова в этом вопросе сотрудничать с Украиной, но требуется официальный запрос Киева.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет дожидаться европейской или американской вакцины.

На данный момент в стране зарегистрировано свыше 265 тысяч заболевших, из них 4420 — за последние сутки. По прогнозу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в ближайшие месяцы на Украине может быть от 7 до 9 тысяч заболевших COVID-19 ежедневно.