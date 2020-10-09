В очередном выпуске программы «Новый гражданин» от 9 октября директор миграционного агентства «Мигрон» Игорь Данилов рассказал, как иностранцу устроиться на работу в России:

— 00:31 Как устроиться на работу в России без российского гражданства?

— 01:40 Чем отличается патент от разрешения на работу?

— 02:50 Граждане каких стран могут работать в России без патента и разрешения на работу?

— 03:35 Что сделать сначала: оформить патент или найти работу?

— 07:23 Можно ли получить патент и не работать?

— 08:30 Дает ли патент какие-то бонусы при оформлении российского гражданства?

— 10:06 Какие нужны документы для оформления патента?

— 11:04 Сколько стоит оформление патента?

— 13:04 Минусы неофициальной работы для иностранцев

— 14:40 Если иностранец не оплатил патент, штраф платит мигрант или работодатель?

— 15:28 Что делать иностранцу, если работодатель не хочет оформлять его официально?

— 18:35 Востребованные профессии: еще один путь для упрощенного получения гражданства;

— 21:50 Реестр для иностранцев и работодателей в России.

МВД России предлагает создать реестр работодателей, которые готовы трудоустроить иностранцев, и реестр самих работников. Об этом рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. Предполагается, что когда мигрант найдет вакансию через реестр, следующим этапом станет оформление документов через Единый портал госуслуг. После их онлайн-проверки иностранец получит разрешение на въезд в РФ. До 2020-го ежегодно в Россию въезжало порядка 15-17 миллионов иностранных граждан, среди них с целью работы 5-6 миллионов человек.