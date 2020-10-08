В третьем выпуске спецпроекта «Донбасс: минский процесс» авторы проекта журналист Роман Гнатюк и политолог Денис Денисов обсудили будущее Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский назвал невозможным выполнение Киевом подписанных Украиной Минских соглашений. Об этом Зеленский заявил в интервью изданию Politico Europe, перевод которого опубликован на сайте Офиса президента Украины 6 октября

В частности, Зеленский сказал, что Киев не будет выполнять пункты договоренностей, в которых говорится, что передача Киеву контроля за границей в Донбассе возможна только после проведения выборов по украинским законам в Донбассе.

«Я говорил и президенту Макрону, и канцлеру Германии Меркель, и президенту Путину, что у нас не будет там наблюдателей, если не будет границы (под нашим контролем) и мы не сможем контролировать ход выборов», — подчеркнул Зеленский.