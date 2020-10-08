Украинский экономист Александр Охрименко в интервью Украина.ру прокомментировал:

— Почему обещания зарплат и пенсий от 1000 евро так и остались обещаниями

— Возможность отмены пенсий на Украине через 15 лет

— Получать ли свои пенсии жители Донбасса

— Указ Зеленского о привлечении белорусских IT-специалистов

— Как непризнание выборов в Белоруссии официальным Киевом отразится на экономических отношениях двух государств

— Кто главный торговый партнер Украины

Утро на Украина.ру: день рождения Путина, революция в Киргизии, создание ГДР Дениса Шмыгаля о том, что через 15 лет на Украине пенсионеров станет в два раз больше, чем трудоспособного населения, поэтому пенсии платить будет нечем.

В качестве выхода из ситуации премьер предложил повышение налогов и введение так называемой накопительной пенсионной системы.