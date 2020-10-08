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С начала октября 2020 года одной из главных тем на Украине стали пенсии: будут ли они, или всё же нет? Поводом стали слова премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что через 15 лет на Украине пенсионеров станет в два раз больше, чем трудоспособного населения, поэтому пенсии платить будет нечем.
В качестве выхода из ситуации премьер предложил повышение налогов и введение так называемой накопительной пенсионной системы.