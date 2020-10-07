Выпускающий редактор информационного агентства и радио Sputnik Кыргызстан Вадим Осадченко 7 октября рассказал об особенностях протестов в Киргизии, опасениях населения и вероятном развитии событий

В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев

и Сапар Исаков. Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.

Массовые беспорядки вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.