Вода тревоги нашей. О проблеме водоснабжения Крыма
Вода тревоги нашей. О проблеме водоснабжения Крыма
© РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк
Кеворкян в интервью изданию Украина.ру рассмотрел главные проблемы, связанные с засухой в Крыму в 2020 году.

По мнению публициста, вопрос водоснабжения надо решать силами местных властей, и для них настало самое время переходить к конкретным действиям.