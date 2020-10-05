Публицист Константин Кеворкян рассмотрел главные проблемы, связанные с засухой в Крыму в 2020 году, а также рассказал об особенностях местных выборов в Харькове
Кеворкян в интервью изданию Украина.ру рассмотрел главные проблемы, связанные с засухой в Крыму в 2020 году.
По мнению публициста, вопрос водоснабжения надо решать силами местных властей, и для них настало самое время переходить к конкретным действиям.
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