Публицист Константин Кеворкян рассмотрел главные проблемы, связанные с засухой в Крыму в 2020 году, а также рассказал об особенностях местных выборов в Харькове

Украина.ру на Youtube «Конкретно с Вышинским». Выборы в США: украинские грабли ждут американцев