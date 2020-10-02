В новом выпуске программы «Новый гражданин» директор миграционного агентства «Мигрон» Игорь Данилов рассказал, как избежать депортации из России

В частности, он объяснил, по каким причинам могут депортировать иностранца из России, можно ли оспорить решение о депортации и на какие сроки может быть осуществлена депортация.

Уже 170 тысяч. Для жителей Донбасса ускорили получение российских паспортов © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

Посмотрев программу, вы также узнаете о типичных ошибках желающих получить паспорт РФ.

В отношении мигрантов в Российской Федерации действует закон «О порядке въезда в РФ и выезда из РФ».

Иностранные граждане могут быть депортированы из страны если у визы закончился срок действия, закончился срок действия разрешения на временное проживание, документы на разрешение временного проживания составлены с нарушениями законодательных требований, нарушены нормы законодательства о миграции, была незаконно пересечена граница РФ.

К слову, депортация осужденного применяется после отбытия наказания.