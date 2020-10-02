В частности, он объяснил, по каким причинам могут депортировать иностранца из России, можно ли оспорить решение о депортации и на какие сроки может быть осуществлена депортация.
Данилов также пояснил, может ли потом иностранец претендовать на российское гражданство, могут ли иностранцу запретить получать вид на жительство (ВНЖ).
Посмотрев программу, вы также узнаете о типичных ошибках желающих получить паспорт РФ.
В отношении мигрантов в Российской Федерации действует закон «О порядке въезда в РФ и выезда из РФ».
Иностранные граждане могут быть депортированы из страны если у визы закончился срок действия, закончился срок действия разрешения на временное проживание, документы на разрешение временного проживания составлены с нарушениями законодательных требований, нарушены нормы законодательства о миграции, была незаконно пересечена граница РФ.
К слову, депортация осужденного применяется после отбытия наказания.