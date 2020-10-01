Кроме того, эксперт объяснил, почему в США либерализм перетек в тоталитаризм.
Напомним, очередная президентская предвыборная кампания в Штатах проходит в атмосфере нетерпимости на фоне раскола в обществе и массовых беспорядков.
Представители Демократической партии, в том числе кандидат в президенты страны Джо Байден, открыто поддержали участников погромов, сносивших статуи и грабивших магазины.
Действующий глава государства Дональд Трамп и его сторонники выступают против дестабилизации ситуации в стране.
Однако для России совершенно неважно, кто одержит победу, так как в любом случае ожидается усиление антироссийской направленности внешней политики США.