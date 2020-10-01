Кроме того, эксперт объяснил, почему в США либерализм перетек в тоталитаризм.     

«Украинское досье»: США на грани гражданской войны, при чём тут Украина?
«Украинское досье»: США на грани гражданской войны, при чём тут Украина?
© Арина Тихомирова/Украина.ру
Напомним, очередная президентская предвыборная кампания в Штатах проходит в атмосфере нетерпимости на фоне раскола в обществе и массовых беспорядков. 

Представители Демократической партии, в том числе кандидат в президенты страны Джо Байден, открыто поддержали участников погромов, сносивших статуи и грабивших магазины.

Действующий глава государства Дональд Трамп и его сторонники выступают против дестабилизации ситуации в стране. 

Однако для России совершенно неважно, кто одержит победу, так как в любом случае ожидается усиление антироссийской направленности внешней политики США. 