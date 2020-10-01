Обозреватель «ИноСМИ» Дмитрий Бабич в рамках спецпроекта «Украинское досье» рассказал, в чем именно заключается «украинизация американской политики»

Кроме того, эксперт объяснил, почему в США либерализм перетек в тоталитаризм.

«Украинское досье»: США на грани гражданской войны, при чём тут Украина? © Арина Тихомирова/Украина.ру

Представители Демократической партии, в том числе кандидат в президенты страны Джо Байден, открыто поддержали участников погромов, сносивших статуи и грабивших магазины.

Действующий глава государства Дональд Трамп и его сторонники выступают против дестабилизации ситуации в стране.

Однако для России совершенно неважно, кто одержит победу, так как в любом случае ожидается усиление антироссийской направленности внешней политики США.