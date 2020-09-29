Политолог Андрей Мишин прокомментировал грядущие выборы в местные органы власти на Украине

Руслан Бортник объяснил, почему местные выборы на Украине важнее президентских

Эксперт также дал прогноз о том, за кого проголосует подконтрольный Украине Донбасс на местных выборах и как пройдут выборы в Днепропетровске: победит ли местный градоначальник Филатов криминального авторитета Загида Краснова.

Напомним, 25 октября на Украине пройдут выборы в местные органы власти.