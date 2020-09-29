Он предположил, кто может составить конкуренцию Кернесу в Харькове, рассказал, как "осколки" "Партии Регионов" борются за Юго-Восток Украины и раскрыл, кто владеет региональными политическими силами на Украине.
Эксперт также дал прогноз о том, за кого проголосует подконтрольный Украине Донбасс на местных выборах и как пройдут выборы в Днепропетровске: победит ли местный градоначальник Филатов криминального авторитета Загида Краснова.
Напомним, 25 октября на Украине пройдут выборы в местные органы власти.