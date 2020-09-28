Историк Александр Васильев рассказал о последствиях заключения мирного договора между Речью Посполитой и Запорожским войском

Напомним, 28 (18) сентября 1651 г. в местечке Белая Церковь был заключен мирный договор между Речью Посполитой и Войском Запорожским, который закреплял поражения казаков в битве под Берестечком.

Условия договора не устраивали ни одну из сторон, и продолжение войны было вопросом времени. Кампания 1651 г. окончательно убедила Хмельницкого в том, что в одиночку казакам Польско-Литовской державы не одолеть, а рассчитывать на надежность союза с Крымским ханством не приходится.

Уже на следующий год он попытается взять под контроль Молдавское княжество, и, потерпев неудачу, окончательно определится с вектором на Москву.