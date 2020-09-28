Министр внутренних дел Украины (2011-2014 гг.) Виталий Захарченко дал интервью интернет-изданию Украина.ру

Он раскрыл взаимосвязь протестов в Белоруссии и на Украине, рассказал как мирным путём реализовать донбасский кейс, а также объяснил, почему Евромайдан в Киеве победил, а в Минске — нет.

Экс-министр МВД Украины Захарченко: Украинскими радикалами командуют из США © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Виталий Захарченко родился в Константиновке Донецкой области.

В 1986 году окончил Рижскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, в 1991-м — Рижский филиал Минской высшей школы МВД СССР.

В 1998 году — магистратуру Национальной академии внутренних дел Украины.

В 2010-м — Полтавский университет экономики и торговли (межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки специалистов).

Полученные специальности — правоведение, управление в сфере правопорядка, учет и аудит. Кандидат наук по государственному управлению.