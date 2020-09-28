Конкурс проводит некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» под кураторством Сергея Кириенко. Проект стартовал в феврале 2020 года.
По итогам регистрации было получено почти 34 тысячи заявок, к дистанционному этапу отбора были допущены 9,1 тысячи конкурсантов, а по его итогам приглашение на контрольное тестирование перед полуфиналом получили 544 человека.
Первый зампредседателя Госдумы и наставник конкурса Александр Жуков отметил, что надеется на то, что новые лидеры России потеснят «старых лидеров» и тем самым реформируют политическую элиту страны.