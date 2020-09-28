Постоянный эксперт ютуб-канала Украина.ру, журналист, политолог Армен Гаспарян рассказал, чему его научил конкурс «Лидеры России»

Конкурс проводит некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» под кураторством Сергея Кириенко. Проект стартовал в феврале 2020 года.

«Ходячая политическая банальность». Гаспарян о том, какой президент США выгоден России © AP,

Первый зампредседателя Госдумы и наставник конкурса Александр Жуков отметил, что надеется на то, что новые лидеры России потеснят «старых лидеров» и тем самым реформируют политическую элиту страны.