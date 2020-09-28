Политолог Владимир Корнилов в интервью Украина.ру рассказал, существует ли сейчас риск полномасштабной войны между Арменией и Азербайджаном

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Конфликт в Закавказье: Баку и Ереван снова сражаются за Нагорный Карабах © РИА Новости, Каро Саакян | Перейти в фотобанк

Утром 27 сентября 2020 года премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на Нагорный Карабах со стороны Азербайджана.

В свою очередь азербайджанские власти назвали операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении, который привел к гибели граждан Азербайджана.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Россия призвала все страны не вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Андрей Руденко.