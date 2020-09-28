Будет ли Россия защищать Армению?
Будут ли США вмешиваться в армяно-азербайджанский конфликт?
Каким странам выгоден конфликт между Арменией и Азербайджаном и почему?
Утром 27 сентября 2020 года премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на Нагорный Карабах со стороны Азербайджана.
В свою очередь азербайджанские власти назвали операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении, который привел к гибели граждан Азербайджана.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.
Россия призвала все страны не вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Андрей Руденко.