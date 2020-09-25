В новом выпуске «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко рассказал, будет ли в ближайшем будущем вооруженное столкновение между Россией и США

Он также рассказал, что делают военные самолеты НАТО у российских границ, идет ли сейчас между США и Россией холодная война, против кого американцы ведут гибридные войны и продлят ли в 2021 году Договор по стратегическим наступательным вооружениям между США и Россией.

Более чем на треть за год увеличилась интенсивность разведывательных полетов авиации НАТО вблизи границ России, отметил ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Украина определила новую Стратегию нацбезопасности: с НАТО, но без «Минска» © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

Сейчас там маневрирует американский эсминец ROOSEVELT, оснащенный крылатыми ракетами TOMAHAWK и системой ПРО AEGIS, а также большой разведывательный корабль ВМС Франции DUPUY DE LOME.

В Черное море также зашли разведывательный корабль британского флота ENTERPRISE.