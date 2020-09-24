Золотарев рассказал о битве за кресло киевского мэра и предположил, кто станет новым градоначальником украинской столицы.
Он также объяснил, почему у Добкина нет шансов на выборах мэра в Харькове, и озвучил способ, с помощью которого кандидаты от «Слуги Народа» могут привлечь избирателей.
Кроме того, эксперт оценил, насколько серьезной может быть борьба Корбана и Филатова за кресло мэра в Днепропетровске и возможен ли силовой сценарий во время местных выборов на Украине.
Золотарев также взвесил шансы оппозиционных партий «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» на выборах в местные органы власти.
Напомним, местные выборы на Украине пройдут 25 октября.