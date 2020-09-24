Политтехнолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру прокомментировал грядущие выборы в местные органы власти на Украине

Золотарев рассказал о битве за кресло киевского мэра и предположил, кто станет новым градоначальником украинской столицы.

Он также объяснил, почему у Добкина нет шансов на выборах мэра в Харькове, и озвучил способ, с помощью которого кандидаты от «Слуги Народа» могут привлечь избирателей.

Андрей Золотарев: После местных выборов Зеленский окажется в новой политической реальности © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Золотарев также взвесил шансы оппозиционных партий «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» на выборах в местные органы власти.

Напомним, местные выборы на Украине пройдут 25 октября.