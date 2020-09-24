Историк Александр Васильев 23 сентября рассказал, кто создавал дивизию СС «Галичина»

Киевский суд легализовал символику СС «Галичина» на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Кубийович. В 1939 году Германия атаковала Польшу, и на месте Польши было создано так называемое Генерал-губернаторство. Там оуновцы создали Украинский центральный комитет. Кубийович стал лидером Украинского центрального комитета. Кубийович и остальные члены УЦК выступили инициаторами создания дивизии СС «Галичина», что стало возможным после включения Галиции в состав генерал-губернаторства. УЦК очень активно агитировал молодежь вступать в ряды дивизии. После войны Кубийович остался в Мюнхене и издавал «Энциклопедию украинознавства». Умер в 1985 году в Париже.

Сегодня имя коллаборациониста носят улицы в Западной Украине.