Ранее арктическая группировка Северного флота прошла по Берингову проливу и провела высадку десанта на тихоокеанском побережье Чукотки. Впервые высадка морского десанта была совершена на необорудованное побережье бухты Провидения в Анадырском заливе Берингова моря. Бухта находится в 270 км от побережья Аляски.
Также ранее на Аляске начали перенос памятника правителю русских поселений в Америке Александру Баранову. Монумент планируют переместить из исторического центра города в исторический музей. Ожидается, что завершат перенос к концу октября. Решение местные власти приняли в июне на фоне массового сноса памятников на волне протестов против расизма и колониализма.
Александр Баранов был правителем русских поселений в Северной Америке в XVIII — начале XIX века. Он основал и бывшую столицу Аляски — Ситку. В далеком 1779 году русский купец построил здесь медеплавильный завод, шахту, создал всю инфраструктуру, которой и по сей день пользуются американцы.