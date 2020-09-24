Политолог Ростислав Ищенко рассказал, есть ли у России шансы вернуть Аляску

Магадан готов забрать памятник первому русскому губернатору Аляски из США © flickr.com, Jeff Rozwadowski

Также ранее на Аляске начали перенос памятника правителю русских поселений в Америке Александру Баранову. Монумент планируют переместить из исторического центра города в исторический музей. Ожидается, что завершат перенос к концу октября. Решение местные власти приняли в июне на фоне массового сноса памятников на волне протестов против расизма и колониализма.

Александр Баранов был правителем русских поселений в Северной Америке в XVIII — начале XIX века. Он основал и бывшую столицу Аляски — Ситку. В далеком 1779 году русский купец построил здесь медеплавильный завод, шахту, создал всю инфраструктуру, которой и по сей день пользуются американцы.