Политолог и журналист Армен Гаспарян оценил видеообращение Владимира Зеленского для Генассамблеи ООН

«Агрессия» России против Украины свидетельствует о том, что человечество так и не усвоило трагического урока Второй мировой войны, и некоторые страны продолжают попытки по распределению сфер влияния в мире. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к участникам 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— Президентские выборы в США: чья победа выгодней России?

— Нужны ли миротворцы ООН на Донбассе?

— Зачем Украине Международное временное правительство на территории ЛДНР?

— Когда Донбасс войдет в состав России?

Донбасс. Минский процесс №2: как Украина в очередной раз «кинула» всех по вопросам ЛДНР © Скриншот из видео Украина.ру

Вопрос о возможной миротворческой миссии ООН на Донбассе не снят, его временно отложили. Об этом заявил вице-премьер-министр, представитель Украины на переговорах по Донбассу Алексей Резников.

Он считает, что данный вопрос могли бы вновь поднять на встрече лидеров стран нормандской четверки.