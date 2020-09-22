«Агрессия» России против Украины свидетельствует о том, что человечество так и не усвоило трагического урока Второй мировой войны, и некоторые страны продолжают попытки по распределению сфер влияния в мире. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к участникам 75-й сессии Генассамблеи ООН.
Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— Президентские выборы в США: чья победа выгодней России?
— Нужны ли миротворцы ООН на Донбассе?
— Зачем Украине Международное временное правительство на территории ЛДНР?
— Когда Донбасс войдет в состав России?
На Украине снова заговорили о возможности размещения на Донбассе миротворческой миссии ООН.
Вопрос о возможной миротворческой миссии ООН на Донбассе не снят, его временно отложили. Об этом заявил вице-премьер-министр, представитель Украины на переговорах по Донбассу Алексей Резников.
Он считает, что данный вопрос могли бы вновь поднять на встрече лидеров стран нормандской четверки.