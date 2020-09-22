«"Русский мир" вновь активизировался на Херсонщине. Виноват Петр Ильич Чайковский!» — с такими заголовками появились публикации в украинском сегменте интернета. В частности, националистические паблики заявили: «Поступила информация, что в Херсоне опять активизировался фонд "Русского мира", на этот раз без референдумов, хотят провести детский фестиваль песни 27 сентября».
Речь идет об ХI Международном музыкальном фестивале-конкурсе «Бархатный сезон-2020», учредителями которого являются всеукраинская общественная организация «Русская школа», фонд «Русский мир», студенческое объединение «Сорок пятая параллель».