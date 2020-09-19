Также мы рассмотрели ситуацию вокруг «Северного потока — 2» и политическое будущее Алексея Навального после его возвращения в Россию.
По сообщению немецкого издания Die Zeit правительство ФРГ предлагало США вариант отмены санкций против трубопровода «СП-2» в обмен на миллиардные инвестиции. По информации издания, министр финансов ФРГ Олаф Шольц устно и письменно предлагал главе Минфина США Стивену Мнучину план финансирования строительства в Германии двух терминалов для импорта сжиженного газа.
В этой связи другое немецкое издание, Handelsblatt, пишет, что в американском конгрессе после «попытки отравления» Алексея Навального надеются на закрытие проекта еще сильнее, чем раньше. Тогда США достигли бы цели, к которой идут уже несколько лет.