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«Не Россия». Вассерман сказал, кто был основной целью «отравления» Навального © РИА Новости, Александр Гальперин | Перейти в фотобанк Алексея Навального после его возвращения в Россию.

По сообщению немецкого издания Die Zeit правительство ФРГ предлагало США вариант отмены санкций против трубопровода «СП-2» в обмен на миллиардные инвестиции. По информации издания, министр финансов ФРГ Олаф Шольц устно и письменно предлагал главе Минфина США Стивену Мнучину план финансирования строительства в Германии двух терминалов для импорта сжиженного газа.

В этой связи другое немецкое издание, Handelsblatt, пишет, что в американском конгрессе после «попытки отравления» Алексея Навального надеются на закрытие проекта еще сильнее, чем раньше. Тогда США достигли бы цели, к которой идут уже несколько лет.