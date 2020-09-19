Политолог Ростислав Ищенко рассказал о политических перспективах партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) и члена ее политсовета, депутата Верховной Рады Украины Виктора Медведчука

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На Украине 25 октября пройдут местные выборы. По данным опроса группы «Рейтинг», 16% украинцев поддерживают пропрезидентскую партию «Слуга народа», ОПЗЖ — 11,9%, «Европейскую солидарность» — 11,3%, «Батькивщину» — 8,2%, «Радикальную партию» — 4,7%, «УДАР Виталия Кличко» — 3,7%, ВО «Свобода» — 3,3%, Партию Шария — 2,8%, «Голос» — 2,2%, «Пропозицию» и «Перемогу Пальчевського» — по 2,1%, «Наш край» — 2%, «Силу и честь» — 1,5%, «Самопомощь» — 1,2%.

Опрос проводился с 12 по 15 сентября 2020 года.