Политолог Александр Асафов прокомментировал возможные последствия отравления российского блогера и лидера ФБК Алексея Навального

Каковы дальнейшие политические перспективы Навального в случае его возвращения в Россию?

Насколько вероятен выход ФРГ из проекта «Северный поток-2»?

Кто проиграет, если строительство газопровода остановят?

Ответы на эти вопросы в нашем скайп-интервью. Напомним, 20 августа Алексей Навальный был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо в самолете.

По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального найдено не было. Позднее блогера перевезли самолетом в Германию, где якобы выявили у него отравляющее вещество из группы «Новичок».