В частности он ответил на вопросы:
— Почему Лукашенко не повторит судьбу Виктора Януковича?
— Почему Киев должен был поддержать Лукашенко?
Кроме того, вы узнаете, что изменится на Украине после принятия репрессивного закона о медиа.
В ближайшие две недели Верховная Рада рассмотрит законопроект об украинских медиа, который фактически вводит полноценную политическую цензуру и максимально расширяет права и возможности Национального совета по телерадиовещанию, полностью подконтрольного Кабмину и президенту Украины Владимиру Зеленскому.