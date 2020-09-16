Политический эксперт Алексей Калиниченко 15 сентября прокомментировал итоги встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко

В частности он ответил на вопросы:

— Почему Лукашенко не повторит судьбу Виктора Януковича?

— Почему Киев должен был поддержать Лукашенко?

Кроме того, вы узнаете, что изменится на Украине после принятия репрессивного закона о медиа.

В ближайшие две недели Верховная Рада рассмотрит законопроект об украинских медиа, который фактически вводит полноценную политическую цензуру и максимально расширяет права и возможности Национального совета по телерадиовещанию, полностью подконтрольного Кабмину и президенту Украины Владимиру Зеленскому.