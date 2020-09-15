— Криворожские шахтёры против олигархов: к чему приведет подземная забастовка?

— ВВС США над Украиной: при чем здесь Белоруссия?

— Местные выборы: кто выиграет в Одессе?

— О прецеденте с одесским танкером Delfi;

— Ситуация вокруг COVID-19 в Одессе.

Трагический юмор. «Слуги народа» доскреблись в Одессе до «Джентльмен-шоу»
Трагический юмор. «Слуги народа» доскреблись в Одессе до «Джентльмен-шоу»
© dumskaya.net
Напомним, почти 400 украинских шахтеров отказываются подниматься на поверхность, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда.

Кроме того, они добиваются возврата упраздненного льготного стажа для работников отрасли, который позволяет горнякам раньше уходить на пенсию и традиционно насчитывался шахтерам еще с советских времен.