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Напомним, почти 400 украинских шахтеров отказываются подниматься на поверхность, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда.
Кроме того, они добиваются возврата упраздненного льготного стажа для работников отрасли, который позволяет горнякам раньше уходить на пенсию и традиционно насчитывался шахтерам еще с советских времен.