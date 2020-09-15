Политолог, журналист Армен Гаспарян рассказал об итогах встречи Лукашенко и Путина

4 сентября в Сочи прошли переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Встреча длилась более четырех часов.

Россия даст Белоруссии кредит на $1,5 млрд, часть денег пойдет на рефинансирование старых долгов. Также РФ снимет сосредоточенный на границе резерв российских силовиков, их отправят в места дислокации.

Гаспарян: Что случилось с Колесниковой? Может ли ФРГ отказаться от «Северного потока-2»? ©

— Почему на встрече не были подписаны документы о развитии Союзного государства?

— Для чего Россия предоставила кредит Белоруссии?

— Что означает снятие резерва российских силовиков с белорусской границы?

— Готова ли Россия работать с Белоруссией без Лукашенко?

— Международный суд в Гааге над Лукашенко: насколько вероятен такой сценарий?

Кроме того, эксперт рассказал о возможной судьбе «Северного потока — 2».

Ранее Ангела Меркель заявила, что судьба российского газопровода «Северный поток — 2» будет решаться не Германией, а Евросоюзом в целом. Именно таким ей видится ответ на ситуацию с Алексеем Навальным.