4 сентября в Сочи прошли переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Встреча длилась более четырех часов.
Россия даст Белоруссии кредит на $1,5 млрд, часть денег пойдет на рефинансирование старых долгов. Также РФ снимет сосредоточенный на границе резерв российских силовиков, их отправят в места дислокации.
Кроме того, Владимир Путин поддержал намерение Александра Лукашенко провести конституционную реформу.
— Почему на встрече не были подписаны документы о развитии Союзного государства?
— Для чего Россия предоставила кредит Белоруссии?
— Что означает снятие резерва российских силовиков с белорусской границы?
— Готова ли Россия работать с Белоруссией без Лукашенко?
— Международный суд в Гааге над Лукашенко: насколько вероятен такой сценарий?
Кроме того, эксперт рассказал о возможной судьбе «Северного потока — 2».
Ранее Ангела Меркель заявила, что судьба российского газопровода «Северный поток — 2» будет решаться не Германией, а Евросоюзом в целом. Именно таким ей видится ответ на ситуацию с Алексеем Навальным.