Политолог Олег Хавич рассказал, зачем Польша вмешивается в белорусские протесты. Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

МИД Польши больше не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии © AP, Czarek Sokolowski

— хотят ли польские власти вернуть себе земли западной Белоруссии;

— почему в Европейском союзе нет единой позиции в отношении протестов в Белоруссии;

— будет ли президент Белоруссии Александр Лукашенко строить Союзное государство с Россией?

В Белоруссии продолжаются протесты. В субботу, 12 сентября, в Минске прошел очередной «Женский марш». По оценке белорусских СМИ, в шествии участвовали около 10 тысяч человек. В воскресенье, 13 сентября, в разных городах Белоруссии прошел «Марш героев». По оценкам журналистов, на протесты в Минске вышли более 100 тысяч человек.