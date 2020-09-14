- что думает польский народ о протестах в Белоруссии;
— хотят ли польские власти вернуть себе земли западной Белоруссии;
— почему в Европейском союзе нет единой позиции в отношении протестов в Белоруссии;
— будет ли президент Белоруссии Александр Лукашенко строить Союзное государство с Россией?
В Белоруссии продолжаются протесты. В субботу, 12 сентября, в Минске прошел очередной «Женский марш». По оценке белорусских СМИ, в шествии участвовали около 10 тысяч человек. В воскресенье, 13 сентября, в разных городах Белоруссии прошел «Марш героев». По оценкам журналистов, на протесты в Минске вышли более 100 тысяч человек.