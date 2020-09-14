В конце июля под Минском были задержаны более 30 российских бойцов «ЧВК Вагнера». Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии россиян.
Участники акции протеста принесли флаги партий «Национальный корпус», «Демократична сокира» и «Европейская солидарность». Они скандируют «ВСК» и «Импичмент».
«Вместо того, чтобы посадить "вагнеровцев" в украинскую тюрьму, их отпустили в РФ. Многолетняя работа наших спецслужб была разрушена», — заявили представители «Евросолидарности».
Кроме того, митингующие требуют создать комиссию по фактам фальсификации дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, а также рассмотреть проект постановления Рады о ликвидации Окружного административного суда Киева.