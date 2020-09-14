В Киеве возле Верховной Рады проходит масштабная акция, участники которой требуют создать Временную следственную комиссию по задержанным в Минске россиянам

Украинскую операцию по задержанию 33 россиян в Белоруссии курировали в ЦРУ — СМИ © East News, FOTOLINK/ASSOCIATED PRESS/J. Scott Applewhite

Участники акции протеста принесли флаги партий «Национальный корпус», «Демократична сокира» и «Европейская солидарность». Они скандируют «ВСК» и «Импичмент».

«Вместо того, чтобы посадить "вагнеровцев" в украинскую тюрьму, их отпустили в РФ. Многолетняя работа наших спецслужб была разрушена», — заявили представители «Евросолидарности».

Кроме того, митингующие требуют создать комиссию по фактам фальсификации дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, а также рассмотреть проект постановления Рады о ликвидации Окружного административного суда Киева.