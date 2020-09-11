Где проходят основные политические баталии украинских местных выборов?
Когда ждать основной активности?
Насколько на самом деле серьёзны проблемы с коронавирусом в стране и могут ли перенести или отменить местные выборы из-за COVID-19?
Почему выросла ксенофобия в отношении хасидов в Умани?
И почему в Донбассе никак не сделают оговорённые шаги в сторону мирного урегулирования?
Напомним, местные выборы на Украине назначены на 25 октября, избирательная кампания началась за 50 дней до назначенной даты, 5 сентября.