Украинский политолог Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру ответил на ряд животрепещущих вопросов о предстоящих выборах в местные органы власти на Украине

Где проходят основные политические баталии украинских местных выборов?

Утро на Украина.ру: белорусы о протестах, Крымская война, местные выборы на Украине © Скриншот из видео Украина.ру

Насколько на самом деле серьёзны проблемы с коронавирусом в стране и могут ли перенести или отменить местные выборы из-за COVID-19?

Почему выросла ксенофобия в отношении хасидов в Умани?

И почему в Донбассе никак не сделают оговорённые шаги в сторону мирного урегулирования?

Напомним, местные выборы на Украине назначены на 25 октября, избирательная кампания началась за 50 дней до назначенной даты, 5 сентября.