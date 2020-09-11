Политолог Станислав Бышок объяснил, чем белорусские протесты отличаются от украинского Евромайдана

Вассерман: Задача белорусской оппозиции - не навести порядок, а оторвать республику от России © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко, в свою очередь киевский Майдан был направлен не только против четвертого президента Виктора Януковича, но и имел четкий внешнеполитический вектор, связанный с подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС.

Бышок также рассказал:

— что сегодня происходит с белорусской оппозицией;

— ждет ли члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову судьба жертвы режима;

— о грядущем визите Лукашенко в Сочи.