По мнению эксперта, белорусские протесты объединены неприятием нового президентского срока Александра Лукашенко, в свою очередь киевский Майдан был направлен не только против четвертого президента Виктора Януковича, но и имел четкий внешнеполитический вектор, связанный с подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС.
Бышок также рассказал:
— что сегодня происходит с белорусской оппозицией;
— ждет ли члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову судьба жертвы режима;
— о грядущем визите Лукашенко в Сочи.