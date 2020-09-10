Американские стратегические бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress, способные нести ядерное вооружение, пролетели рядом с Крымом. Два самолета ВВС США покинули базу Фэйрфорд, прошли через Нидерланды, Германию и Польшу и приблизились к полуострову со стороны Украины. Расстояние до российской границы составляло 25 километров.
Бомбардировщики ВВС США B-52 проходили около Крыма для изучения российской системы ПВО, писали американские СМИ. Американские военные эксперты уверены, что B-52 пытались узнать параметры излучения радаров ПВО на российском полуострове. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО стремится к милитаризации Черноморского региона.