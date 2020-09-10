Политолог Ростислав Ищенко 10 сентября объяснил, зачем американские бомбардировщики пролетели над Украиной вблизи Крыма

В США объяснили причину полета над Украиной ядерных бомбардировщиков - видео © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Бомбардировщики ВВС США B-52 проходили около Крыма для изучения российской системы ПВО, писали американские СМИ. Американские военные эксперты уверены, что B-52 пытались узнать параметры излучения радаров ПВО на российском полуострове. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО стремится к милитаризации Черноморского региона.