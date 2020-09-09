Также вы узнаете:
— об исчезновении лидера белорусской оппозиции Марии Колесниковой;
— о влиянии американского финансиста Джорджа Сороса на внутреннюю политику Белоруссии.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему США его «ненавидят». По его словам, он просто «не пустил на порог» Сороса.
Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что Россия «прекрасно понимает, что нельзя положить Белоруссию под Запад, как Украину. «Потому что санитарный кордон — тысяча километров. Кто-то называет это чертой Болтона, кто-то еще как», — отметил белорусский лидер.