Политический аналитик Павел Карназыцкий рассказал Украине.ру, стоит ли ожидать от встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко судьбоносных решений

Facebook, нацисты, Сорос и StopFake. Всё в один флакон не уместилось © varta.com.ua

— об исчезновении лидера белорусской оппозиции Марии Колесниковой;

— о влиянии американского финансиста Джорджа Сороса на внутреннюю политику Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему США его «ненавидят». По его словам, он просто «не пустил на порог» Сороса.

Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что Россия «прекрасно понимает, что нельзя положить Белоруссию под Запад, как Украину. «Потому что санитарный кордон — тысяча километров. Кто-то называет это чертой Болтона, кто-то еще как», — отметил белорусский лидер.