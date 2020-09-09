Политолог, журналист Армен Гаспарян ответил на актуальные вопросы этого дня:

Гаспарян: что творят украинские спецслужбы в РФ и что ждет белорусскую оппозицию осенью? © Скриншот из видео Украина.ру Алексея Навального;

— есть ли вероятность того, что Германия откажется от «Северного потока-2»;

— чем для России может закончиться история с Навальным?

Напомним, 20 августа Навального госпитализировали в Омске. Спустя два дня его перевезли в Германию, в клинику «Шарите». После обследований немецкие врачи пришли к выводу, что Навального отравили.

Также Гаспарян рассказал:

— будут ли продолжаться протесты в Белоруссии без оппозиционных лидеров в стране;

— что случилось с членом президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марией Колесниковой;

— зачем президент Белоруссии Александр Лукашенко приезжает в Москву;

— поддерживают ли белорусы создание Союзного государства с Россией?

В Белоруссии продолжаются массовые акции протеста. Они начались 9 августа, после президентских выборов. Протестующие не доверяют официальным результатам выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80% голосов. После выборов лидер оппозиции Светлана Тихановская уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.