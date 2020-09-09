В новом выпуске программы «Утро на Украина.ру» вы узнаете:

— Международный день красоты: кто из россиянок выигрывал конкурс «Мисс мира» — День Независимости Таджикистана: топ-5 интересных фактов о стране — Президентские выборы в Таджикистане — Протесты в Белоруссии: опрос белорусов Утро на Украина.ру: протесты в Белоруссии, военная разведка Украины Богдан Безпалько и международный журналист Олег Ясинский о протестах в Белоруссии — Изучают ли украинскую литературу в школах ЛДНР? — День рождения Льва Толстого — Возглавит ли Михаил Саакашвили грузинское правительство? — Политолог Владимир Джаралла о Крымской войне — Политолог Андрей Золотарев о местных выборах на Украине