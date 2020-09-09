— Международный день красоты: кто из россиянок выигрывал конкурс «Мисс мира»
— День Независимости Таджикистана: топ-5 интересных фактов о стране
— Президентские выборы в Таджикистане
— Протесты в Белоруссии: опрос белорусов
- Политолог Богдан Безпалько и международный журналист Олег Ясинский о протестах в Белоруссии
— Изучают ли украинскую литературу в школах ЛДНР?
— День рождения Льва Толстого
— Возглавит ли Михаил Саакашвили грузинское правительство?
— Политолог Владимир Джаралла о Крымской войне
— Политолог Андрей Золотарев о местных выборах на Украине