— Международный день красоты: кто из россиянок выигрывал конкурс «Мисс мира»

— День Независимости Таджикистана: топ-5 интересных фактов о стране

— Президентские выборы в Таджикистане

— Протесты в Белоруссии: опрос белорусов

Утро на Украина.ру: протесты в Белоруссии, военная разведка Украины
Утро на Украина.ру: протесты в Белоруссии, военная разведка Украины
- Политолог Богдан Безпалько и международный журналист Олег Ясинский о протестах в Белоруссии

— Изучают ли украинскую литературу в школах ЛДНР?

— День рождения Льва Толстого 

— Возглавит ли Михаил Саакашвили грузинское правительство?

— Политолог Владимир Джаралла о Крымской войне

— Политолог Андрей Золотарев о местных выборах на Украине    