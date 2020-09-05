5 сентября начинается избирательная кампания в рамках местных выборов на Украине. Сами же местные выборы на Украине должны пройти 25 октября. На них будут дебютировать сразу несколько региональных политпроектов.
Специфика местных выборов заключается прежде всего в том, что избиратели зачастую руководствуются «местным патриотизмом» и склонны отдавать свой голос политикам, зарекомендовавшим себя делами, а не количеством подписчиков в соцсетях. На территориях, на которые не распространяется власть официального Киева, они проводиться не будут.
Украинские парламентарии настаивают на том, что выборы в Донбассе могут пройти только после того, как контроль над российско-украинской границей перейдет Киеву.