В 11-й серии программы «О политике на даче» политолог Ростислав Ищенко и политический обозреватель Василий Стоякин вместе с журналистом Захаром Виноградовым рассмотрят ситуацию, сложившуюся в стране в преддверии местных выборов, и особенности их проведения

Экс-депутат Журавко: Зеленский перенесет местные выборы из-за коронавируса? © Скриншот из видео Украина.ру

Специфика местных выборов заключается прежде всего в том, что избиратели зачастую руководствуются «местным патриотизмом» и склонны отдавать свой голос политикам, зарекомендовавшим себя делами, а не количеством подписчиков в соцсетях. На территориях, на которые не распространяется власть официального Киева, они проводиться не будут.

Украинские парламентарии настаивают на том, что выборы в Донбассе могут пройти только после того, как контроль над российско-украинской границей перейдет Киеву.