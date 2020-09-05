Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал повышение минимальной зарплаты на Украине:

— Украинская экономика падает, а минимальная зарплата растет: в чем секрет?

— Достаточно ли 5 тысяч гривен для нормальной жизни на Украине?

Ростислав Ищенко: На Украине ликвидация государственности, а в Белоруссии кончилась абсолютная власть Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина

Ранее министр финансов Украины Денис Улютин отмечал, что такая мера обойдется бюджету в 110 миллионов долларов за три месяца. В дальнейшем планы руководства страны предусматривают повышение минимальных зарплат до 6 тысяч гривен (219,6 доллара) с начала 2021 года, а далее с 1 июля — до 6,5 тысячи (237,6 доллара).