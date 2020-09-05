— Украинская экономика падает, а минимальная зарплата растет: в чем секрет?
— Достаточно ли 5 тысяч гривен для нормальной жизни на Украине?
Напомним, 25 августа депутаты Верховной Рады проголосовали за закон о минимальной зарплате. С 1 сентября ее размер составляет 5 тысяч гривен. По сравнению с августом 2020 года минимальная зарплата увеличилась на 5,86% — 277 грн. Свои голоса за закон о минимальной зарплате отдали депутаты от «Слуги народа», «ОПЗЖ», «Довиры» и внефракционные нардепы. Против выступили «Голос», «Европейская солидарность» и «Батькивщина».
Ранее министр финансов Украины Денис Улютин отмечал, что такая мера обойдется бюджету в 110 миллионов долларов за три месяца. В дальнейшем планы руководства страны предусматривают повышение минимальных зарплат до 6 тысяч гривен (219,6 доллара) с начала 2021 года, а далее с 1 июля — до 6,5 тысячи (237,6 доллара).