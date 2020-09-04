28 августа 2019 года журналист Кирилл Вышинский был освобождён из украинской тюрьмы и 7 сентября того же года приехал в рамках обмена в Россию

Как изменилась жизнь политического заключенного № 1 за год в России? Почему надежды о скором мире на Украине так и остались надеждами? Что мешает русским противостоять агрессии украинского государства? Зачем нужно вводить российские санкции против Украины?

Конкретно с Вышинским: «цветные» демократии или сытый авторитаризм? Кирилл Вышинский — украинский и российский журналист и общественный деятель. Исполнительный директор информагентства «Россия сегодня» с 2019 года. Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека с 2019 года.

Главный редактор портала «РИА Новости — Украина» (2014-2018). Арестован по ходатайству Службы безопасности Украины по обвинению в государственной измене 15 мая 2018 года, освобожден 7 сентября 2019 года в рамках обмена заключёнными между Украиной и Россией.