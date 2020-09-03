Политолог Ростислав Ищенко объяснил, почему украинизация Юго-Востока Украины бессмысленна

«Как они собираются останавливать войну?»: Миронов призвал ответить Украине санкциями на запрет русскоязычных школ © РИА Новости, Андрей Иглов | Перейти в фотобанк

Некоторые страны выразили беспокойство о будущем национальных меньшинств на Украине, а Венецианская комиссия рекомендовала Киеву принять меры по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств. Однако эти рекомендации Киев проигнорировал.

Ростислав Ищенко — один из ведущих экспертов по украинской проблематике. После госпереворота на Украине уехал в Россию. Является президентом «Центра системного анализа и прогнозирования». Автор сайта Украина.ру.