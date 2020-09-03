Напомним, 16 июля 2019 года на Украине вступил в силу Закон о тотальной украинизации. С 1 сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине перешли на обучение на украинском языке. При этом представители других национальных меньшинств, чьи языки являются официальными в Евросоюзе, до 2023 года могут продолжать учиться на родном языке.
Некоторые страны выразили беспокойство о будущем национальных меньшинств на Украине, а Венецианская комиссия рекомендовала Киеву принять меры по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств. Однако эти рекомендации Киев проигнорировал.
Ростислав Ищенко — один из ведущих экспертов по украинской проблематике. После госпереворота на Украине уехал в Россию. Является президентом «Центра системного анализа и прогнозирования». Автор сайта Украина.ру.