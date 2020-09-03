В четверг, 3 сентября, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» проходит пресс-конференция «Россия, Украина, Белоруссия: время новых решений»

Пресс-конференция «Россия, Украина, Белоруссия: время новых решений». Анонс

Приближающиеся же местные выборы на Украине заставляют президента Владимира Зеленского предпринимать более решительные шаги в сфере урегулирования конфликта на Юго-Востоке.

Новая ситуация в «восточнославянском треугольнике» требует новых решений.

В пресс-конференции принимают участие:

— экс-премьер-министр Украины Николай Азаров;

— украинский политолог Константин Бондаренко;

— член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько;

— украинский политолог, экономист Александр Дудчак;

— доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.

Специальный проект «Украинское досье» создан интернет-изданием Украина.ру в ноябре 2018 года. В ходе мероприятий, проводящихся еженедельно, ведущие эксперты и политики России, Украины и других стран предлагают эксклюзивные и нетривиальные трактовки событий.