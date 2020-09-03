Новый политический сезон начался существенным изменением ситуации в Белоруссии и на Украине. Белорусский кризис может стать окном возможностей для более глубокой экономической интеграции с Россией. Это, в свою очередь, существенно меняет положение Украины, чьи возможности пользоваться «белорусской форточкой» для торговли с Россией сократятся.
Приближающиеся же местные выборы на Украине заставляют президента Владимира Зеленского предпринимать более решительные шаги в сфере урегулирования конфликта на Юго-Востоке.
Новая ситуация в «восточнославянском треугольнике» требует новых решений.
В пресс-конференции принимают участие:
— экс-премьер-министр Украины Николай Азаров;
— украинский политолог Константин Бондаренко;
— член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько;
— украинский политолог, экономист Александр Дудчак;
— доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.
Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.
Специальный проект «Украинское досье» создан интернет-изданием Украина.ру в ноябре 2018 года. В ходе мероприятий, проводящихся еженедельно, ведущие эксперты и политики России, Украины и других стран предлагают эксклюзивные и нетривиальные трактовки событий.