В новом выпуске программы «Ищем смыслы» журналист Армен Гаспарян ответил на актуальные вопросы:

— Зачем украинские спецслужбы вербуют россиян?

— Зачем СБУ пытается совершить теракты в Крыму?

— Курирует ли ЦРУ украинские спецслужбы?

— Несет ли Зеленский ответственность за деятельность украинских спецслужб на территории России?

Напомним, ФСБ в Барнауле задержала военного за госизмену. По данным следствия, служащий Ракетных войск стратегического назначения передавал секретные данные в Минобороны Украины. Подозреваемому грозит до 20 лет колонии.

ФСБ помешала СБУ похитить в России одного из лидеров народного ополчения Донбасса и вывезти его на Украину. В ведомстве заявили, что в противоправной акции участвовали семеро россиян, они арестованы.

— Смогут ли Леонид Кравчук и Витольд Фокин решить конфликт на Донбассе?

— Почему Украина не выполняет Минские соглашения?

— Каковы перспективы Минских соглашений?

Гаспарян оценил качество и доступность российского высшего образования © Скриншот из видео Украина.ру

— Ожидает ли Украину антизеленский майдан осенью?

— У каких партий наибольшие шансы выиграть местные выборы?

Также эксперт прокомментировал протесты в Белоруссии:

— Сможет ли Мария Колесникова стать лидером оппозиции?

— Что ждет белорусскую оппозицию осенью?

— Будет ли Лукашенко строить Союзное государство с Россией?

В Белоруссии продолжаются массовые акции протеста. Они начались после объявления официальных результатов выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80%. По словам Лукашенко, протестующими управляют из Польши, Великобритании и Чехии.

Напомним, Мария Колесникова и члены штаба Виктора Бабарико объявили о создании политической партии «Вместе». По словам Бабарико, главная цель партии — обеспечить проведение конституционной реформы и работать над усовершенствованием экономики и жизни в Белоруссии.