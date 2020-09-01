— Зачем украинские спецслужбы вербуют россиян?
— Зачем СБУ пытается совершить теракты в Крыму?
— Курирует ли ЦРУ украинские спецслужбы?
— Несет ли Зеленский ответственность за деятельность украинских спецслужб на территории России?
Напомним, ФСБ в Барнауле задержала военного за госизмену. По данным следствия, служащий Ракетных войск стратегического назначения передавал секретные данные в Минобороны Украины. Подозреваемому грозит до 20 лет колонии.
ФСБ помешала СБУ похитить в России одного из лидеров народного ополчения Донбасса и вывезти его на Украину. В ведомстве заявили, что в противоправной акции участвовали семеро россиян, они арестованы.
— Смогут ли Леонид Кравчук и Витольд Фокин решить конфликт на Донбассе?
— Почему Украина не выполняет Минские соглашения?
— Каковы перспективы Минских соглашений?
30 августа заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин заявил, что всеобщая амнистия, выборы и особый статус для всего Донбасса помогут прекратить гражданскую войну. Он также призвал к прямым переговорам с властями ЛДНР.
— Ожидает ли Украину антизеленский майдан осенью?
— У каких партий наибольшие шансы выиграть местные выборы?
Также эксперт прокомментировал протесты в Белоруссии:
— Сможет ли Мария Колесникова стать лидером оппозиции?
— Что ждет белорусскую оппозицию осенью?
— Будет ли Лукашенко строить Союзное государство с Россией?
В Белоруссии продолжаются массовые акции протеста. Они начались после объявления официальных результатов выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80%. По словам Лукашенко, протестующими управляют из Польши, Великобритании и Чехии.
Напомним, Мария Колесникова и члены штаба Виктора Бабарико объявили о создании политической партии «Вместе». По словам Бабарико, главная цель партии — обеспечить проведение конституционной реформы и работать над усовершенствованием экономики и жизни в Белоруссии.