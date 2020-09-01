Политолог Армен Гаспарян оценил качество и доступность российского высшего образования

Образование "на удаленке". Пятая часть украинских детей оказалась вне учебного процесса © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк Валерий Фальков. Напомним, на 2020-2021 учебный год вузам выделено почти 542 тысячи бюджетных мест, а на 2021-2022 — более 570 тысяч мест.

Из-за пандемии большинство абитуриентов подавали документы дистанционно. Кто-то отправлял их по обычной почте, кто-то через сайты учебных заведений. В Москве с 13 июля некоторые вузы начали принимать документы очно. Плюс 54 университета — менее 5% от всех высших учебных заведений — в тестовом формате принимали документы через портал госуслуг.

Согласно исследованию RAEX-100, лучшим вузом России признан Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. На втором месте — Московский физико-технический институт, на третьем — Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Далее идут Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Московский государственный институт международных отношений.