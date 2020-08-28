В частности, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— Какие шансы у президента США Дональда Трампа переизбраться на второй срок?
— Почему протесты и пандемия не обрушили рейтинг Трампа?
— К чему приведет политическая война Джо Байдена и Трампа?
— Ожидает ли Украину "антизеленский майдан" осенью?
— У каких партий наибольшие шансы выиграть местные выборы?
— Состоится ли осенью встреча в "нормандском формате"?
— Каковы перспективы Минских соглашений?
— Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным в конце сентября?
Ростислав Ищенко — один из ведущих экспертов по украинской проблематике. После госпереворота на Украине уехал в Россию. Является президентом «Центра системного анализа и прогнозирования».