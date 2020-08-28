В новом выпуске «Ищенко о главном» от 28 августа политолог Ростислав Ищенко сделал свой политический прогноз на эту осень

В частности, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— Какие шансы у президента США Дональда Трампа переизбраться на второй срок?

— Почему протесты и пандемия не обрушили рейтинг Трампа?

— К чему приведет политическая война Джо Байдена и Трампа?

— Ожидает ли Украину "антизеленский майдан" осенью?

— У каких партий наибольшие шансы выиграть местные выборы?

— Состоится ли осенью встреча в "нормандском формате"?

— Каковы перспективы Минских соглашений?

— Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным в конце сентября?

Ростислав Ищенко — один из ведущих экспертов по украинской проблематике. После госпереворота на Украине уехал в Россию. Является президентом «Центра системного анализа и прогнозирования».