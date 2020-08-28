Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— Что пишут европейские СМИ о президентских выборах в США?
— Почему несмотря на пандемию и протесты рейтинг Трампа существенно не упал?
— Партийные съезды республиканцев и демократов: кто более убедителен и почему?
— Признают ли демократы победу Трампа, а республиканцы победу Байдена?
— Ждет ли США американский майдан после выборов?
По данным опроса службы SSRS, за Джо Байдена готовы проголосовать 50% респондентов. А за Дональда Трампа готовы проголосовать 46% опрошенных.
Однако в 15 американских штатах, которые имеют наибольшее значение с точки зрения исхода выборов, рейтинг Байдена в среднем составляет 49%, а Трамп отстает лишь на 1%. Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.