Политолог Владимир Корнилов рассказал, какие шансы у Трампа выиграть президентские выборы в США

Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— Что пишут европейские СМИ о президентских выборах в США?

— Почему несмотря на пандемию и протесты рейтинг Трампа существенно не упал?

— Партийные съезды республиканцев и демократов: кто более убедителен и почему?

— Признают ли демократы победу Трампа, а республиканцы победу Байдена?

— Ждет ли США американский майдан после выборов?

«Останется ли Америка Америкой?»: Белый дом пугает США Байденом © AP, Джо Байдена готовы проголосовать 50% респондентов. А за Дональда Трампа готовы проголосовать 46% опрошенных.

Однако в 15 американских штатах, которые имеют наибольшее значение с точки зрения исхода выборов, рейтинг Байдена в среднем составляет 49%, а Трамп отстает лишь на 1%. Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.