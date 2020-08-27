В московском клубе Mason St.One состоялась презентация сборника рассказов русских писателей-фантастов «Живи Донбасс». «Живи Донбасс» – сборник фантастических рассказов о невероятном настоящем и мирном будущем Донбасса

Донбасс: режим тишины оправдался, очередь за «формулой Штайнмайера» © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Первый фестиваль прошел в сентябре 2019 года, в нём приняли участие 24 человека. В этот раз гостей будет почти в четыре раза больше — ожидаются 92 участника.