Донбасс: режим тишины оправдался, очередь за «формулой Штайнмайера»
Донбасс: режим тишины оправдался, очередь за «формулой Штайнмайера»
© РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк
Мероприятие прошло в преддверии второго фестиваля литературной фантастики «Звезды над Донбассом», который пройдет в столице ДНР — Донецке с 12 по 17 сентября 2020 года.

Первый фестиваль прошел в сентябре 2019 года, в нём приняли участие 24 человека. В этот раз гостей будет почти в четыре раза больше — ожидаются 92 участника.    